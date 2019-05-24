Ямы на трассах в Приморье засыпают грязью, сообщает DEITA.RU. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель комитета по регламенту и организации работ в Законодательном собрании Приморского края Дмитрий Новиков.

«Ремонт дорог грязью! Поехал в Фокино вместе с другими депутатами Законодательного собрания Приморского края проинспектировать, как утилизируют радиоактивные отходы. С отходами вроде бы все нормально. С дорогами не очень. Причём, очень не очень. На обратном пути увидел это», — написал Новиков и выложил сразу три видео.

На кадрах двое дорожников засыпают глубокие ямы какой-то грязью. На вопрос, зачем вы грязью засыпаете ямы, дорожники ответили незамысловато: «Все вопросы к начальству».

Недолго думая, народный избранник отправился в Шкотовское подразделении Примавтодора, где ему удалось пообщаться с главным инженером отделения. По словам должностного лица, это не ямочный ремонт, а временное устранение проблемы. «Это мы подсыпаем, чтобы люди смогли проехать. Мы засыпаем грязь со щебнем. Пока дождя нет, оно укатается и встанет коркой, чтобы можно было проехать. Как вы понимаете, если щебень так насыпать, он просто-напросто выскочит», — рассказывает главный инженер под пристальным взглядом журналиста.

Также женщина отметила, что такой своеобразный временный ямочный ремонт — есть норма. «Конечно, нормально. Потому что больше нечем подсыпать, если щебнем подсыпать, большая машина пройдет и все раскидает. А это… дождя не будет, коркой возьмется», — сказала главный инженер.

Также Новиков отметил, что на Примавтодор из краевого бюджета тратится миллионы, миллиарды рублей. И я не хочу, чтобы эти деньги расходовались вот так. При этом, когда камера уже была выключена, работники рассказали, что они зарабатывают от 11 до 15 тысяч рублей, что у них нет техники, катастрофическая ситуация с кадрами. Люди просто-напросто уходят оттуда. Нет, они не уходят, они бегут.

Отметим, DEITA.RU уже писало о положении краевого предприятия: при осуществлении бюджетных инвестиций долги предприятия все равно растут. Так, уставный капитал АО «Примавтодора» равен 1 миллиарду рублей. В 2018-м - начале 2019 года «Примавтодор» заключил государственные контракты на сумму 6,6 миллиарда рублей. При этом долг краевого предприятия на сегодняшний день составляет 1,7 миллиарда рублей.

Екатерина Брязгунова