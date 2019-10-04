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Ремонт дорог остановился в столице

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ремонт дорог

Не успел Юрий Трутнев отчитать мэра Владивостока за дороги, как с их ремонтом снова начались проблемы, сообщает DEITA.RU.

В редакцию ИА DEITA.RU поступило видео от читателя. Девушка рассказала, что около 22.30 прогуливалась вдоль проспекта Красного знамени в районе улицы Гоголя, которые накануне разрыли, чтобы проводить ремонт дороги.

Однако дороги, которые являются ключевыми для города, и напрямую влияют на количество пробок в столице ДФО, стоят без ремонта. Наша читательница не увидела ни одной единицы техники и ни одного рабочего.

Зато, говорит девушка, одну полосу отгородили под ремонт бордюров или еще одну заняли машины, которым надо где-то парковаться.

«Сегодня пятница, даже представить страшно, что будет вечером на этой дороге», – написала девушка.

Елена Миронова

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