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Ремонт дорог остановился в столице
4 Октябрь 2019, 09:30
Не успел Юрий Трутнев отчитать мэра Владивостока за дороги,
как с их ремонтом снова начались проблемы, сообщает DEITA.RU.
В редакцию ИА DEITA.RU поступило видео от читателя. Девушка рассказала, что около 22.30 прогуливалась вдоль проспекта Красного знамени в районе улицы Гоголя, которые накануне разрыли, чтобы проводить ремонт дороги.
Однако дороги, которые являются ключевыми для города, и напрямую влияют на количество пробок в столице ДФО, стоят без ремонта. Наша читательница не увидела ни одной единицы техники и ни одного рабочего.
Зато, говорит девушка, одну полосу отгородили под ремонт бордюров или еще одну заняли машины, которым надо где-то парковаться.
«Сегодня пятница, даже представить страшно, что будет вечером на этой дороге», – написала девушка.
Елена Миронова