Ремонт дороги вышел в финальную стадию на юге Приморья

Краевые дорожники приступили к укладке асфальтового покрытия в Хасанском районе Приморского края, сообщает DEITA.RU. Работы на участке автодороги Раздольное – Хасан ведутся по национальной программе «Безопасные и качественные дороги».

Подрядчиками ремонтных работ выступает краевое предприятие Примавтодор. На месте работают сотрудники двух районных филиалов. В районе Нарвинского тоннеля рабочие в ближайшие дни уложат выравнивающий слой асфальта.

В этом году запланировано отремонтировать 7,5 километров краевой автодороги. На разных участках работает до 30 единиц спецтехники. Так, помимо асфальтирования тоннеля работы ведутся в районе поселка Барабаш. Там рабочие завершают выборку пучин, где меняют устаревшее основание дороги.

«Дорожное основание мы меняем на скальный грунт, это делается для того, чтобы впоследствии по дороге без ее разрушения могли проезжать груженые фуры. После замены основания будет уложено несколько слоев асфальтобетона», - рассказали специалисты краевого дорожного предприятия.

По национальной программе в этом году ремонтные работы ведутся на нескольких дорогах Приморье. Будет отремонтирован участок в районе поселка Врангель, ремонт пройдет на дороге Сибирцево-Комиссарово, на федеральной трассе А131 соединяющей Владивосток и Хабаровск ремонт пройдет на четырех участках.

Иван Юрьев