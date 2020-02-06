Ремонт коснется более 60 выбранных владивостокцами улиц

Уже сформирован список, согласно которому во Владивостоке будет проводиться уличный ремонт. В нем свыше 60 пунктов, сообщает ИА DEITA.RU.

Сотрудники городской администрации составили перечень, основываясь на заявках жителей дальневосточной столицы. Осталось дождаться подходящих природных условий.

«В этом году подход к ремонту городских улиц изменен: в технической документации четко прописаны сроки выполнения каждого вида работ, а поиск подрядчиков начался уже в январе, задолго до начала строительного сезона», – отмечают в мэрии.

Уже в апреле стартуют работы, по итогам которых в порядок должны прийти дороги, пешеходные зоны и придомовые проезды. Специалисты определяют, что необходимо сделать по каждому конкретному адресу и составляют смету, согласно которой будет оформлен аукцион с начальной ценой. Финансирование будет проводиться различными путями, в том числе по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и за счет субсидий Минэкономразвития.

Также запланирован восстановительный ремонт. Дорожные рабочие с приходом тепла займутся наиболее популярными у горожан улицами, и при определении приоритета будут учитываться маршруты общественного транспорта.