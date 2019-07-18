На днях Арбитражный суд Приморского края вынес решение в споре между прокуратурой Приморья и УМВД России по Хорольскому району, сообщает DEITA.RU.



Как оказалось, предметом спора стал ремонт крыльца в здание, где располагаются силовые ведомства Хорольского района, в том числе Следственный комитет, прокуратура, МЧС, ФСИН и МВД. Два из перечисленных ведомств (прокуратура и МВД) имеют общий вход в здание, остальные структуры пользуются отдельными входами.

Общий вход за время эксплуатации стал аварийным. После общего сбора было принято решение провести ремонтные работы на крыльце, которым пользуются прокуратура и МВД.

«Прокуратура края тремя письмами обращалась к УМВД России по Приморскому краю с предложением участвовать в софинансировании расходов по капитальному ремонту крыльца, оборудованию пандуса для беспрепятственного доступа инвалидов в здание», - написано в полном тексте решения суда.

Однако полицейские не стали отвечать и принимать участие в софинансировании ремонтных работ. В итоге прокуратура объявила тендер на ремонт крыльца. Сумма работ составила 750 234 рублей. Еще 16 тысяч прокуратура заплатила за оказание услуг по строительному контролю за выполнение указанных работ.

После проведенного ремонта УМВД России по Приморскому краю также не стало выплачивать прокуратуре часть затраченных средств. В связи с этим надзорный орган обратился в Арбитражный суд Приморья. Суд, рассмотрев спор хозяйствующих субъектов, пришел к выводу, что прокуратура и МВД на равных правах в оперативном управление владеют зданием. Из расчета площади занимаемых помещений прокуратура занимает – 56,84%, а МВД России по Хорольскому району – 43,16%, то и оба владельца должны были оплатить ремонтные работы крыльца.

В итоге суд решил, что ОМВД РФ по Хорольскому району должно оплатить часть работ в сумме 330 730 рублей прокуратуре Приморья. Данные средства суд признал неосновательным обогащением.

Иван Крышан