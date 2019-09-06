Как ремонт уменьшает размеры жилплощади, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Если вы покупаете квартиру на стадии строительства жома, учтите погрешность в метраже. Проверьте ее, когда будете принимать квартиру у компании-строителя, и не подписывайте документы, пока не убедились в правильности их составления.

Часть пространства уйдет под трубы водоснабжения и канализации – это нужно помнить. Коробки займут часть пространства. Но зато в них можно делать полочки.

Если вам нужно самим возводить стены в квартире – учтите, что метраж уменьшится и из-за них. Как минимум, вы будете отгораживать спальню. Звукоизоляция тоже уменьшит пространство, но ее можно прокладывать не везде.

Около пяти см заберет штукатурка на стенах.

Анастасия Туркова