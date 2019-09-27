Ремонт в 200 тысяч: проверенные СТО обманывают по-крупному

Не все автовладельцы одинаково хорошо разбираются в устройстве автомобиля, и на этом очень хорошо могут заработать станции технического обслуживания, сообщает DEITA.RU. При этом даже проверенные СТО, куда автовладелец обращался не раз, могут «подложить свинью».

Владелец премиального кроссовера заметил, что автомобиль стал издавать некий стук, и обратился с проблемой на проверенную СТО, как сообщает один из telegram-каналов. Мастер, проведя двухчасовую детальную диагностику, покачал головой и сообщил о серьёзной проблеме. В вариаторе вышел из строя подшипник, ремень и многое другое. Как выход – капитальный ремонт вариатора, либо новая контрактная запчасть. Стоимость за всё – от 120 до 190 тысяч рублей. При этом мастер «предупредил» хозяина авто, что ездить с подобной поломкой небезопасно и проблема требует скорейшего решения.

Озадачившись вопросом, где найти денег, мужчина всё же уехал из СТО и в течение недели ездил на «разваливающейся» машине. Из СТО стабильно звонили, удивляясь, как авто ещё не развалилось.

Владелец автомобиля заехал на другую СТО поменять масло. Мастер, снимая защиту, сообщил, что она согнута и задевает мотор и вариатор. Потратив на выпрямление полминуты, мастер поставил запчасть на место.

Когда же автовладелец рассказал о цене, которую ему выставили за данную «поломку», мастер не удивился, сообщив, что СТО часто практикуют подобные махинации. К слову, стук в авто прекратился, машина исправно работает.

По возможности, проводя диагностику авто, желательно обращаться в несколько СТО. Мера позволит составить более полную картину поломки, и избежать лишних трат.

Софья Корф