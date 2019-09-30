Ремонт важной трассы ведется в Приморье

В Приморье ведется ремонт важной трассы Борисовка – Корсаковка – Яконовка. Дорога расположена в Уссурийском городском округе, сообщает DEITA.RU.

Дорога в Уссурийские населенные пункты была повреждена из-за строительства моста в село Кроуновка. В ходе строительных работ пострадало дорожное покрытие.

Теперь специалисты Примавтодора взялись за ремонт проезжей части. Так, в данный момент рабочие укладывают асфальт на 5-м километре дороги между селами Борисовка и Корсаковка.

Как отметили специалисты, сейчас на участке ведутся работы «картами». Сотрудники пояснили, что так называют работы на самых поврежденных участках. А чтобы преступить к асфальтированию, пришлось снять старый асфальт, чтобы убрать негодное дорожное покрытие специалисты работали фрезой. Затем выровняли дорожное полотно и только потом приступили к асфальтированию. Как отметили в Примавтодоре, дорожные работы ведут около 10 единиц техники и бригада из 15 человек.

Стоит отметить, что сотрудники «Никольского» филиала Примавтодора также укладывают асфальт на трассе Михайловка–Дальнее, на участке дороги, который начинается от развилки в сторону села под названием Первомайское.

Сейчас новый асфальт уже положили на протяжении 500 метров, теперь ровное покрытие лежит на одной полосе дорожного движения. Рабочие также сняли весь слой старого дорожного покрытия, отсыпали 50 сантиметров основания скальным грунтом, 15 сантиметров смеси С-5. Такая технология поможет выдержать большие нагрузки, в том числе и большегрузного транспорта, что имеет большое значение для Приморского края.

Ремонт дорог проводится в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

Екатерина Кононенко