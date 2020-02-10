Ремонт вместо денег: страховые выплаты могут возмещать по-новому

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выдвинул предложение внести в ГК РФ поправки для узаконивания страховых выплат не в денежном эквиваленте, а непосредственно ремонтом, так называемым натуральным возмещением, сообщает ИА DEITA.RU по материалам RG.RU.

Авторы инициативы отмечают, что такая практика в России уже работает и не только в сфере страхования авто. Почти 100% случаев добровольного автострахования (КАСКО) регулируется путем натурального возмещения ущерба и порядка 17% убытков по ОСАГО.

Такая практика, по мнению ВСС, существенно снизит случаи мошенничества со стороны страховых посредников. Они не смогут завышать оценку ущерба, а автовладелец получит качественный ремонт.

На данный момент выбор межу денежным возмещением и ремонтом уже включен в страховых договорах некоторых продавцов электроники. С 2019 года подобная практика запущена и на рынке страхования жилья. Эксперты отмечают, что внесение предложенных поправок на законодательном уровне позволят и страховым компаниям и их клиентам использовать эту практику более уверенно.