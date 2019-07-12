Отключения от электроэнергии предстоит некоторым владивостокцам двенадцатого июля, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».

Ни дня без ремонтных работ – в городе снова на несколько часов отключат свет по этой причине. Отключение может продлиться от двух до восьми часов в промежутке с 9:00 до 17:00, после чего организация обещает вернуть всё на круги своя.

Чтобы убедиться, что сегодняшние отключения относятся к вам или, наоборот, не относятся, смотрите табличку ниже. В ней представлен список адресов, по которым будут проводиться ремонтные работы.

Анастасия Туркова



