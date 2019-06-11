Как использовать кассовую технику в киоске или в палатке решат в регионах, сообщает DEITA.RU. Сенатор Ольга Тимофеева заговорила об этом моменте, немаловажном для каждого предпринимателя.

Если ИП базируется на площади, не превышающей 5 метров квадратных, оно может прекратить свою деятельность после вступления в силу новых правил – с первого июля текущего года.

Контрольно-кассовая техника у индивидуального предпринимателя должна быть всегда, даже если компенсацию за нее государство не выплатит.

Тимофеева отметила актуальность этого предостережения в первую очередь для пенсионеров и предпенсионеров, подрабатывающих торговлей и вынужденных платить арендную плату.

Неоднократно граждане, получающие прибыль с ИП, просили смягчить закон хотя бы для торгующих на небольшой площади – меньше пяти метров или хотя бы предоставить регионам самим регулировать этот вопрос. Наконец, они были услышаны. Сенаторы согласились с тем, что рассмотреть вопрос лучше безотлагательно.

Анастасия Туркова