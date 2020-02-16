«Решайте сами отправлять или нет»: школы и детсады Владивостока в понедельник будут работать

Как подчеркнули в администрации Владивостока, непогода не скажется на работе школ и детских садов дальневосточной столицы. Все они будут работать в своём обычном режиме. Однако родители могут сами решить, отправлять ребёнка в школу или нет. Отсутствие ребёнка в этот день не будет считаться прогулом, сообщает ИА DEITA.RU.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования рассказали, что традиционно все школы и детские сады Владивостока будут работать в обычном режиме. Погодные условия никак не скажутся на образовательном процессе. Он будет организован для любого количества детей.

Напомним, что по сообщениям синоптиков снегопад во Владивостоке продолжится ориентировочно до 13 часов 17 февраля, местами будет идти сильный снег, метель.

Водителей без особой необходимости просят не выезжать на личном автотранспорте и не парковать машины вдоль дорог, так как это создает большие неудобства работе снегоуборочной техники.