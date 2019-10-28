telegr wh call

Новости

Делать ли запасы красной икры, пояснили эксперты

28 Октябрь 2019, 02:30

Решать споры по ЖКХ нужно только так

28 Октябрь 2019, 01:30

Как правильно делить отпуск, сказал Минтруд

28 Октябрь 2019, 00:30

Россиян могут лишить детских пособий

27 Октябрь 2019, 23:33

Маньяк изнасиловал чиновницу в подъезде

27 Октябрь 2019, 22:30

Тысячи людей эвакуированы из-за мощного тайфуна

27 Октябрь 2019, 21:35

Участок скоростной трассы откроют в этом году

27 Октябрь 2019, 20:37

Новые правила ОСАГО вступают в силу с 1 ноября

27 Октябрь 2019, 19:58

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Решать споры по ЖКХ нужно только так

квитанция, документ, документы

Разногласия, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства рекомендуется решать только с юристом, сообщает DEITA.RU.

Собственники недвижимости так или иначе взаимодействуют с работниками ЖКХ, при этом споры в данной сфере не редкость. Зачастую жильцы возмущены лишней строчкой в квитанции, или услугами, которые оказаны управлением не в полной мере. Чтобы сберечь собственные нервы и время, желательно обратиться к квалифицированному юристу.

Несомненно, собственник и сам может разобраться в законах. Однако иногда для разрешения ситуации необходимо более полное знание статей Гражданского кодекса. Незнание нюансов может сослужить плохую службу для собственника. Например, если собственнику перекрыли энергоснабжение, сам жилец может обратиться к не совсем подходящей для этого статье. В результате - долгие суды, потеря времени и сил.

Обращение к юристу, в том числе узкоспециализированному, может значительно упростить жизнь собственнику недвижимости.

Софья Корф

Читайте также:

«Тарифы ЖКХ взлетят» – заявление главы Минстроя шокирует россиян

Должникам по услугам ЖКХ придумали оправдание

Каждый россиянин может получить заоблачный долг по ЖКХ

Популярное

Штраф для водителей увеличат в три раза с 1 ноября

Федеральная трасса блокирована многокилометровой пробкой

Дату первого снегопада в столице назвали синоптики

Участок скоростной трассы откроют в этом году
Загрузка...
Загрузка...