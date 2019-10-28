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Решать споры по ЖКХ нужно только так
Разногласия, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства рекомендуется решать только с юристом, сообщает DEITA.RU.
Собственники недвижимости так или иначе взаимодействуют с работниками ЖКХ, при этом споры в данной сфере не редкость. Зачастую жильцы возмущены лишней строчкой в квитанции, или услугами, которые оказаны управлением не в полной мере. Чтобы сберечь собственные нервы и время, желательно обратиться к квалифицированному юристу.
Несомненно, собственник и сам может разобраться в законах. Однако иногда для разрешения ситуации необходимо более полное знание статей Гражданского кодекса. Незнание нюансов может сослужить плохую службу для собственника. Например, если собственнику перекрыли энергоснабжение, сам жилец может обратиться к не совсем подходящей для этого статье. В результате - долгие суды, потеря времени и сил.
Обращение к юристу, в том числе узкоспециализированному, может значительно упростить жизнь собственнику недвижимости.
Софья Корф