Раскрыть местоположение камер – не значит снизить количество правонарушений. Это значит сделать их количество большим в разы. Такое мнение у первого зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU». Ведь осведомленные о своей безнаказанности любители автоэкстрима начнут нарушать ПДД на не сканируемых камерами участках дорог. Жертв станет больше.

Зампред пояснил, что проверки работают как положено, только если они неожиданные.

Несколько иначе считают автоюристы: когда водитель знает, что нарушения будут зафиксированы, он постарается соблюдать правила. Тем более что камеры меняют положение, их трудно отслеживать. Карта камер пригодится тем, кто ездит по неизменным маршрутам, а приезжие все равно попадутся.

Анастасия Туркова