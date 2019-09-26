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Решение президента позволит снизить цены на авиабилеты для приморцев
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Новые правила в авиаперевозках должны появиться не позднее 1 марта 2020 года, сообщает DEITA.RU.
По итогам заявлений, сделанных во Владивостоке в ходе ВЭФ, Владимир Путин дал поручения правительству проработать соответствующие поправки. Одно из направлений - цены на авиаперевозки на Дальний Восток.
До 1 марта 2020 года правительство должно сделать так, чтобы компании, осуществляющие льготные авиаперевозки дальневосточников имели приоритетный доступ к коммерчески-выгодным маршрутам.
Владимир Путин подчеркнул, что на авиакомпаниях, которые работают на Дальнем Востоке России лежит ответственность не только за безопасность и комфорт пассажиров, но и за продажу билетов по доступным ценам. Такое социально-ответственное решение бизнеса надо поощрять.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края прокомментировали предложение Владимира Путина. По мнению эксперта, поручение президента позволит зайти на рынок новым компаниям. А это, в свою очередь, позволит снизить цены на авиаперевозки в дальневосточный регион.
Напомним, речь об уровне цен на билеты для дальневосточников вновь зашла в преддверие ВЭФ. Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил о намерении компании отказаться от плоских тарифов - это невыгодно для бизнеса. Предложение президента, в том числе, направлено и на то, чтобы с рынка не уходили уже работающие компании.
Елена Миронова