Новости
Почему нельзя до упора выворачивать колеса и уходить
3 Июнь 2020, 01:15
Мишустин пообещал россиянам рост зарплат
3 Июнь 2020, 00:30
Привитые дети реже болеют коронавирусом
3 Июнь 2020, 00:15
Школы не будут разлучать первоклашек со старшими братьями и сестрами
2 Июнь 2020, 23:15
На счета россиян переведут сотни миллиардов
2 Июнь 2020, 23:00
Все ограничения в России снимут только через год
2 Июнь 2020, 22:45
Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян
2 Июнь 2020, 22:15
Чиновников выпроводят из кабинетов
2 Июнь 2020, 21:31
Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян
День объявлен выходным
В первый день второго месяца лета россиянам не нужно будет идти на работу – среда окажется выходной из-за общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU.
Указ о выборе даты голосования уже подписан президентом России Владимиром Путиным. Как напомнил сопредседатель рабочей группы по изменениям основного закона, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, это автоматически желает указанную дату нерабочим днем, пишет РИА «Новости».
«Первого числа будет выходной в соответствии с законом», – сказал депутат.
Ранее дата голосования за поправки была отложена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.