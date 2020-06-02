Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян

В первый день второго месяца лета россиянам не нужно будет идти на работу – среда окажется выходной из-за общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ИА DEITA.RU.

Указ о выборе даты голосования уже подписан президентом России Владимиром Путиным. Как напомнил сопредседатель рабочей группы по изменениям основного закона, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, это автоматически желает указанную дату нерабочим днем, пишет РИА «Новости».

«Первого числа будет выходной в соответствии с законом», – сказал депутат.

Ранее дата голосования за поправки была отложена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.