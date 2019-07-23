Глава «Роснефти» Игорь Сечин получил отказ от Владимира Путина по льготам на разработку новых месторождений на Крайнем Севере, сообщает DEITA.RU.

Государство не будет помогать - по крайней мере до конца года. До 31 декабря власти проведут инвентаризацию нефтяных месторождений, и только потом, если на это будут основания, государство даст льготы. Ответственность за работу возложена на премьер-министра Дмитрия Медведева.

Нефтяные компании от решения президента не в восторге. Как рассказывает анонимный источник РБК в отрасли, полугодовая задержка не позволит нефтяникам выйти на уровень 80 миллионов тонн по Севморпути к 2024 году.

Такой норматив тоже является поручением Путина, но выполнять его нужно немедленно, чтобы уложиться в сроки. Таким образом, просьба Сечина о льготах отклонена.

Она была основана на проекте Минвостокразвития по льготному режиму для освоения Арктики. Сечин хотел объединить в льготный режим месторождения «Нефтегазхолдинга» и «Роснефти». Игорь Сечин хотел обрести 2,6 триллионов рублей льгот, и взамен обещал, что инвестирует в Арктику 8,5 триллионов в ближайшие годы.

Письмо такого содержания он написал Путину 26 июня. От налога на добычу ископаемых полностью хотели освободить новые месторождения. Уже работающие месторождения могли получить рекордные компенсации. Тревоги нефтяников связаны с тем, что по прогнозам уже к 2035 году уровень добычи уплате в 2 раза.

Решение Путина рассорило многих чиновников. Одни говорят, что для поддержания добычи необходимо срочно дать Сечина миллиардные льготы, другие же считают аппетиты олигарха завышенными.

Еще в 2016 году, когда посадили экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, заговорили о расколе в окружении президента. Оппозиционный политик Константин Боровой утверждал, что империя Сечина растет, равно как и его влияние во властных структурах.

Не исключено, что публичный отказ Путина Сечину в просьбе о льготах является очередным витком вялого противостояния политических тяжеловесов.

Василий Кучин