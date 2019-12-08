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Решение Рособрнадзора уничтожит высшее образование

Владивосток, вуз, ТГМУ

Аккредитацию высших образовательных учреждений могут заменить, сообщает DEITA.RU.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, в его ведомстве прорабатываются новые схемы оценки университетов. В настоящее время университеты проходят три процедуры, после которых могут приступать к преподавательской деятельности — это госконтроль, получение лицензии и аккредитация.

Однако их могут заменить на профилактические мероприятия для предупреждения нарушений. По словам Кравцова, это позволит изменить подход, за огрехи будут отвечать конкретные люди, а не сами высшие школы. Также работу университетов начнут оценивать по профессиональным навыкам и знаниям учащихся.

Иван Юрьев

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