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Решение Рособрнадзора уничтожит высшее образование
Аккредитацию высших образовательных учреждений могут заменить, сообщает DEITA.RU.
По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, в его ведомстве прорабатываются новые схемы оценки университетов. В настоящее время университеты проходят три процедуры, после которых могут приступать к преподавательской деятельности — это госконтроль, получение лицензии и аккредитация.
Однако их могут заменить на профилактические мероприятия для предупреждения нарушений. По словам Кравцова, это позволит изменить подход, за огрехи будут отвечать конкретные люди, а не сами высшие школы. Также работу университетов начнут оценивать по профессиональным навыкам и знаниям учащихся.
Иван Юрьев