Решение Рособрнадзора уничтожит высшее образование

Аккредитацию высших образовательных учреждений могут заменить, сообщает DEITA.RU.

По словам руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, в его ведомстве прорабатываются новые схемы оценки университетов. В настоящее время университеты проходят три процедуры, после которых могут приступать к преподавательской деятельности — это госконтроль, получение лицензии и аккредитация.

Однако их могут заменить на профилактические мероприятия для предупреждения нарушений. По словам Кравцова, это позволит изменить подход, за огрехи будут отвечать конкретные люди, а не сами высшие школы. Также работу университетов начнут оценивать по профессиональным навыкам и знаниям учащихся.

Иван Юрьев