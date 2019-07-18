В России впервые зарегистрирован случай, когда спор между страховщиками и автовладельцем был решен в досудебном порядке, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель финансового уполномоченного, автолюбителю из Тюменской области благодаря помощи со стороны омбудсмена удалось взыскать со страховщика неустойку за слишком долгий ремонт машины после ДТП.

Согласно проведенному разбирательству, страховая компания более чем в два раза затянула срок ремонта автомобиля. Если по закону она должна была отремонтировать авто за месяц, то фактически на это ушло 68 дней, что на 38 дней больше положенного срока. При этом, по закону, за каждый день просрочки страховщик должен заплатить неустойку в размере 0,5 процента.

В результате автомобилисту была выплачена сумма в 25 тысяч в качестве неустойки, так как ремонт обошелся в 130 тысяч рублей.

Напомним, с 1 июня россияне, чтобы восстановить свои нарушенные права в сфере автострахования, могут обратиться к финансовому уполномоченному, который поможет решить вопросы до суда.

Екатерина Брязгунова