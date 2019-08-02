Несмотря на заверения американского лидера, торговая война США и Китая пока не собирается заканчиваться, сообщает DEITA.RU.

Цена нефти марки Brent упала на 7% после того, как Дональд Трамп объявил о возобновлении режима введения санкций в отношении Китая.

Президент США заявил, что американская сторона вводи дополнительные пошлины на китайские товары. Это решение Трампа привело к тому, что стоимость нефти чуть не преодолела психологический барьер в 60 долларов за один баррель, остановившись на отметке 60,21.

Новые пошлины на китайские товары начнут действовать с 1 сентября текущего года.

Дмитрий Шевченко