Забота государства об экологии может обойтись для граждан серьёзным ударом по кошельку, сообщает DEITA.RU.

Министерство природы намерено увеличить объёмы денежных сборов за утилизацию широкого ряда товаров и упаковки.

Согласно информации газеты "Коммерсант", ведомство просит правительство изменить ответственность производителей и импортеров товаров в части утилизации или уплаты экологического сбора.

Дело в том, что согласно действующим нормам, производители должны уничтожать от 5 до 35% своей продукции, вышедшей из оборота.

Минприроды же просит повысить этот уровень до 100% или обязать производителей платить экологический сбор. Поставив такие условия, ведомство хочет повысить объёмы собираемых денег с 2,2 миллиарда рублей в прошлом году до 136 миллиардов рублей ежегодно.

Эксперты, опрошенные изданием, уже высказали своё предположение, что в случае принятия предлагаемой меры, большинство товаров в магазинах существенно подорожают, а их производители столкнуться с огромной проблемой в виде необходимости уничтожения всей произведённой продукции после её попадания на свалку.

Дмитрий Шевченко