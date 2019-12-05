Решения Медведева выведут россиян на улицы

Последствиями «регуляторной гильотины» председателя правительства России Дмитрия Медведева могут стать социальные протесты, сообщает DEITA.RU.

Российскую экономическую модель обсудили на площадке «Социально-трудовые отношения в России: сегодня и перспективы развития» на полях Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв 2019: Мотивация», проходящего в Сочи.

По мнению секретаря Федерации независимых профсоюзов России Олега Соколова, та экономическая модель, которая сложилась в России последние шесть лет, неэффективна. Суть ее заключается в том, что за счет сжимания потребительского спроса власть пытается увеличить инвестиции. То есть, бизнес собирает с населения деньги, и прибыль инвестирует в экономику.

Но на деле этого не происходит. Если кто-то и получает серьезную прибыль за счет потребительского спроса, то это банки, а не бизнес. Но даже банки вовсе не инвестируют средства в производство. По оценке профсоюзных лидеров, 92% объема рынка – это потребительское и ипотечное кредитование, а на промышленные инвестиционные проекты остается лишь 8%.

Для стимулирования развития бизнеса премьер-министр Дмитрий Медведев придумал «регуляторную гильотину». Мол, именно этой «гильотиной» нужно отсечь барьеры, мешающие бизнесу, отменив тысячи нормативных актов советских времен. Но насколько оправданы такие решения?

Как считает секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов, гильотины вообще ни к чему хорошему не приводили, нигде и никогда. «Гильотина – это символ революции. Это повод, чтобы выйти на улицы, потому что у нас одним махом могут отобрать очень многие права: и по охране труда, и по зарплате», подчеркнул в ходе дискуссии Олег Соколов.

Сам же председатель правительства России Дмитрий Медведев в последние недели все чаще комментирует «регуляторную гильотину» в связи с тем, что обнаруживаются все новые и новые отменяемые нормы советских времен: от восьмичасового рабочего дня и отпуска в 70 дней для отдельных профессий, до северных надбавок и ГОСТов на изготовление натуральных продуктов.

Комментарии Дмитрия Медведева всегда успокаивающие. Мол, ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен. Как считает главный единоросс, все останется, как и было, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. По словам Дмитрия Медведева, такие документы отменят, только если будет принят дублирующий документ. «Пусть никто не волнуется. Все будет нормально, хуже никому не сделаем», - подчеркнул Медведев.

Но обещаниям главного единоросса профсоюзы не верят. Слова это одно, а вот указание отменить нормативные акты – несколько иное.

А потому профсоюзные лидеры еще раз предупредили, что «регуляторная гильотина» приведет к резкому обострению социальной напряженности в обществе и массовым уличным протестным акциям.

Дмитрий Санников