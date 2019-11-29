Решения Медведева вызвали протесты россиян

Федерация профсоюзов Красноярского края выразила резкий протест против решений председателя правительства России Дмитрия Медведева о так называемой «регуляторной гильотине», сообщает DEITA.RU.

По мнению членов профсоюза, вместо планомерной работы предполагается единовременно и массово отменить нормативные правовые акты. Всего Дмитрий Медведев планирует отменить более 20 тысяч (!) документов времен СССР и РСФСР.

Делается это под благими предлогами «заботы о бизнесе». Мол, сейчас к ведению бизнеса действует более 2 миллионов требований, многие из них устарели и не могут применяться в современных условиях.

Определенный смысл в решении Дмитрия Медведева действительно есть. Но только до тех пор, пока не начинаешь разбираться, что именно пытаются отменить. Полный перечень советских декретов, указов, законов и постановлений был направлен правительством Дмитрия Медведева в профсоюзные организации в конце сентября 2019 года. А когда с этим ворохом бумаг разбираться? – недоумевают профсоюзы, ведь отменять советские акты будут уже сейчас.

Так, в ходе предварительного мониторинга уже выяснилось, что под нож» идут нормативные документы, которые касаются централизованного установления обязательных для применения работодателями всех форм собственности районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями: постановление Совета Министров СССР от 10.11.1967г. №1032; от 09.01.1986г. №53. постановления Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.11.1967г. №512/П-28; от 04.09.1964г. №380/П-18; от 04.05.1971г. №174/13; и другие. При этом до настоящего времени на федеральном уровне не принято иных правовых актов, устанавливающих аналогичные либо повышенные размеры районных коэффициентов и процентной надбавки к заработной плате работников дальневосточных организаций.

Дмитрий Медведев на съезде «Единой России» был вынужден сделать специальное заявление, что ни один нормативный акт, который так или иначе устанавливает права, льготы, какие-то процедурные вопросы, важные для наших граждан, не может быть отменен. Как считает главный единоросс, все останется, как и было, даже если этот нормативный акт уже действует 50 или 70 лет. По словам Дмитрия Медведева, такие документы отменят, только если будет принят дублирующий документ. «Пусть никто не волнуется. Все будет нормально, хуже никому не сделаем», - подчеркнул Медведев.

Но обещаниям главного единоросса профсоюзы не верят. Слова это одно, а вот указание отменить нормативные акты – несколько иное. Ведь кроме ГОСТов, по которым производилась качественная продукция, отменяется и один из самых первых декретов советской власти от октября 1917 года о восьмичасовом рабочем дне. Позже правительство попыталось откреститься от собственного решения, но сделало это крайне неуклюже. Чиновники заявили, что восьмичасовой рабочий день закреплен в Трудовом Кодексе. Но любой, кто откроет эту занимательную книжицу, легко убедится, что никаких положений, четко закрепляющих восьмичасовой рабочий день, в ТК нет.

А потому Федерация профсоюзов Красноярского края еще раз предупредила, что «регуляторная гильотина» приведет к резкому обострению социальной напряженности в обществе и массовым уличным протестным акциям.

Дмитрий Санников