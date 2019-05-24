Закон принят: прохождение техосмотра будут фотографировать, а новые диагностические карты будут электронными, сообщает DEITA.RU.

Ожидается, что после данной поправки количество ДТП с неисправными автомобилями станет меньше, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Водители вынуждены будут проходить ТО как положено, и кому-то это может спасти жизни. Коррупционная составляющая по задумке авторов станет меньше, а подделать документы теперь сложнее – прохождение техосмотра начнут проверять. Сама услуга прохождения осмотра подорожать не должна.

Новые нормы коснутся не только рядовых автолюбителей – автобусы тоже будут проверять с фотофиксацией ТО.

Анастасия Туркова