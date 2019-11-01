«Решил проучить»: водители пугают пешеходов в столице

Жители Владивостока возмущены отсутствием важного пешеходного перехода и оскорблены поведением водителей на участке дороги, сообщает DEITA.RU.



Спортивная набережная Владивостока - главная прогулочная зона города с благоустроенной территорий и прекрасными видами на залив. Однако горожане недовольны тем фактом, что город в очередной раз подтверждает реноме «автомобильного царства», где пешеход - низшее звено дорожного движения.

На территории есть несколько точек, где, по словам горожан, регулярно случаются конфликты между автомобилистами и пешеходами. Дети на самокатах рискуют попасть под колеса авто, рискуют и родители с колясками, и школьники по пути в 46 школу.

Улица Батарейная на перекрестке с Западной вообще не регулируется зебрами.

По словам жительницы города Александры Чепенко, на участке случился неприятный инцидент. Женщина с ребенком переходила дорогу от Океанариума в сторону парка аттракционов. Поскольку зебры там нет, один из автомобилистов решил пешеходов проучить.

Мужчина набрал скорость перед переходящими людьми, а затем резко затормозил, не на шутку испугав людей. Таким образом, автомобилист намекнул людям, что тут нет пешеходного перехода. Женщина возмущена наглостью водителя и обращается к городским властям. «Что делать, куда писать?» - спрашивает она.

По ее словам, люди ходят на свой страх и риск, высовываясь из-за припаркованных авто. Дальше по дороге тоже нет переходов со стороны Спортивной Набережной на сторону океанариума и «Олимпийца».

Так, прогуливающиеся люди попадают в нерегулируемую зону длиной около 20 метров, преодолевая прогулочную зону Спортивной набережной возле пляжа и направляясь дальше в сторону парка у спорткомплекса «Олимпиец».

Комментаторы поста поддерживают требование горожанки и более того - хотят установить надземные переходы. Однако очевидно, что такие конструкции здесь излишни. Обозначить зебру и установить «лежачего полицейского» - вполне достаточно, чтобы привести в порядок движение на оживленной дороге.

По состоянию на 2018 год, всего во Владивостоке 507 пешеходных переходов, нерегулируемых маршрутов - 396, регулируемых – 62, надземных – 36, подземных – 12. Но последняя статистика свидетельствует: количество ДТП с участие пешеходов на переходах в дальневосточной столице неуклонно растет. Какой еще сигнал нужен городским властям?

Василий Кучин