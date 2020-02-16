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6 Декабрь 2019, 18:15

Ресторан китайской кухни ограбили на 300 тысяч

Китайская еда

Злоумышленники связали работников скотчем

В силу вступил приговор трем иностранным гражданам, которые вынесли имущество из ресторана китайской кухни на сумму более 300 тысяч рублей, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на прокуратуру края.

Как отметили в ведомстве, в ночное время фигуранты проникли в здание кафе, где нашли двух спящих сотрудников. Их связали скотчем – но вскоре проснулись остальные работники заведения. Воров начали избивать – однако, те успели унести дорогое имущество – общей стоимостью в 300 тысяч – и сбежать.

Вскоре иностранцев задержала полиция. Пока шло следствие, они успели частично погасить причиненный владельцам ресторана ущерб. Всех троих ждет по два года колонии. 

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