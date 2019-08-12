За недоеденные блюда для посетителей ресторана ввели штрафы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Inforeactor. Администрация решила с помощью такой меры научить клиентов относиться к пище бережно.

В обеденное время, когда в одном из ресторанов чешского поселка Добромержице клиентам предлагают на выбор мясные люда и гарниры, начала действовать система штрафов. Гостей заведения обязали сдавать на кухню пустые тарелки. Если на тарелке еще остаются продукты, клиент должен будет заплатить больше половины стоимости входа (штраф составляет 50 крон, вход – 97 крон). В случае отказа заведение имеет право решать вопрос в судебном порядке.

Анастасия Туркова