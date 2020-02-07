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«Реверанс» от Британии: Лондон снимает санкции с России
Власти королевства приняли решение ослабить часть антидемпинговых мер
После выхода Великобритании из Евросоюза, власти королевства приняли решение ослабить часть антидемпинговых мер, направленных ЕС простив России, сообщает ИА DEITA.RU по материалам РБК.
Согласно подписанному соглашению, Лондон продолжает соблюдать законы и регламенты Евросоюза еще до конца года, однако уже сейчас планирует снять часть действующих санкций, наложенных на российский товар.
Так, в частности, в перечень освобожденных от антидемпинговых пошлин товаров входят: чугунные и металлические трубные фитинги, чугунные и металлические бесшовные трубы, алюминиевая фольга, мочевина, ферросилиций, нитрат аммония. Отдельным списком представлены товары, с которых запреты сняты не будут.
По мнению экспертов, намерение Великобритании отказаться от ряда пошлин – это редкий пример того, когда западные страны пошли на уступки России. Ранее Королевство не делало для РФ никаких послаблений. Это можно считать своеобразным реверансом в сторону нашей страны, предвещающим возможность вести с новой Британией дальнейшие торговые переговоры.
«Это демонстрация, что европейские страны устали следовать диктату Брюсселя, особенно в ущерб своим рациональным интересам», — отмечают эксперты.