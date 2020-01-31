Ревнивый приморец пойдет под суд за жестокое двойное убийство

Прокуратура утвердило обвинение в адрес жителя Уссурийска за двойное убийство на почве ревности, сообщает DEITA.RU.

В июне прошлого года бывшая жена подсудимого рассказала ему, что еще будучи в браке с ним вступала в интимные отношения с неким приятелем мужа, которого пара хорошо знала.

Мужчина, руководствуясь чувством ревности, приехал к частному дому и нашел на крыльце сидящего «обидчика». Злоумышленник трижды ударил его по голове топором, от чего жертва скончалась.

Позже он увидел случайного гостя в доме у убитого – мужчина, который просто находился в гостях у пострадавшего, получил от ревнивого приморца не менее пяти ударов топором, после чего скончался на месте.

В ведомстве отметили, что сам житель Уссурийска отрицает свою вину.

Уголовное дело далее рассмотрит суд.