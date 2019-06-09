Благая идея — обеспечить россиян булкой хлеба и стаканом молока вылилась в настоящий скандал в соцсетях, сообщает DEITA.RU.

Различные паблики в Instagram растиражировали новость о том, что одна из сетей супермаркетов запускает цифровую карту рассрочки, которая позволит «совершать покупки в кредит с льготным периодом». Пользователи соцсетей высказалась крайне негативно о данной идее.

Особо невольные направленные направлением, которую задают власти, заявили, что продукты в кредит — полбеды. «Ну это вообще… Скоро и дышать в кредит начнем», «Дождались благодати от правительства и депутатов. Спасибо вам огромное. Такого позора ещё в России не было», — уверены они. Другие говорят, что из данной ситуации есть только два выхода: «Либо революция, либо эмиграция. Для меня скорее второе. Нет сил на это смотреть и так жить».

Особенно рациональные граждане задались вопросом, а кто по карте будет расплачиваться в случае смерти владельца рассрочки. «Довели людей... Когда говорили: возьми кредит и одень ребёнка в школу, было смешно... Сейчас вообще не до смеха… Капец позорище, продукты в кредит... А бабулька продуктов в кредит возьмёт и умрет, расплачиваться дети будут и внуки???», — пишут пользователи соцсетей. При этом есть и те, кто уверяет, что дети и внуки расплатятся — ничего. Проблемы начнутся тогда, когда коллекторы оставят бабушку без квартиры за булку хлеба: «Ну что, кто там говорил, что уровень жизни достиг дна? Так нет, дно будет тогда, когда коллекторы этого «банка» будут у нищих пенсионеров квартиры отжимать за булку хлеба, купленную по этой карте».

Стоит отметить, что нашлись и те, кто ничего удивительного в такой системе рассрочек не увидел, ведь такое есть почти в каждом магазине всех российских сел и деревень. «В каждой деревне в магазинах есть тетрадочка с записью должников. Лет так 20, это точно», — пишут россияне

Екатерина Брязгунова