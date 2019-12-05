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Революция счетчиков: россиян не ждет ничего хорошего

дом, подъезд, квартира, электричество, счетчик

В России меняют правила работы со счетчиками электроэнергии и потребления воды, сообщает DEITA.RU.

Принято решение избавиться от бумажной волокиты. Теперь - только электронный вариант. Специалист управляющей компании, снимающий показания, должен внести данные в единый реестр через портал Госуслуг.

Выдавать бумажные свидетельства с данными теперь не обязательно, однако жилец вправе потребовать бумажный квиток, если у него есть такая необходимость. В Госдуме приняли законопроект в первом чтении.

Таким образом, хранящиеся в электронном реестре данные станут единственным юридически значимым свидетельством замера показаний. Это дает россиянам фактическое подтверждение значений на счетчике за определенный момент времени. 

Депутаты уверены, что данная инициатива позволит избежать махинаций с начислением оплаты за электричество и воду, и в целом поможет обществу скорее перейти на электронный документооборот.

Бизнес многочисленных мошенников может накрыться. Так, среди групп квитанций россияне нередко находят лжесвидетельства о необходимости проверки, и ведутся на мошенничество, заново предоставляя показания. Как следствие, людям приходится платить дважды.

К слову, в следующем году Россия традиционно ждет увеличение коммунальных тарифов. Как утверждает правительство, исключительно соразмерно текущей инфляции в три процента. 

Однако со внедрением «умных» счетчиков возрастает риск появления новых мошенников. Так, компьютерный гений средней руки запросто может сломать любой удаленный электронный счетчик и поменять данные на абсолютно любые значения. Либо наоборот - занизить показания.

Первыми на смену станут счетчики, у которых срок эксплуатации завершается. Граждане, которые поставили счетчики прошлого поколения относительно недавно, имеют в запасе еще два года. С 2022 власти планируют установить умные счетчики в каждую квартиру, и сделать их наличие обязательным.

Примечательно, что счетчики нового поколения стоят дороже прежних аналоговых. Их будут устанавливать сетевые компании, и напрямую деньги с граждан никто брать не будет. Однако по подсчетам Академии управления финансами и инвестициями, затраты на приобретение счетчиков составят около 599 миллиардов рублей.

Соответственно, сетевые компании захотят нивелировать издержки, и сделано это будет традиционным путем - за счет населения. 

Так что 2020 год и последующие не обещают ослабевания «коммунальной хватки» для россиян, ежемесячно отдающих приличную долю своего заработка на оплату услуг ЖКХ.

Василий Кучин

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