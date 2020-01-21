Резавший людей у администрации края оказался психом

Следственный комитет провел проверку психического состояния мужчины, который в сентябре прошлого года напал с ножом на девушку у администрации Приморского края. Установлено, что подозреваемый страдает психическим заболеванием, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в приморском СКР, расследование о покушении на убийство несовершеннолетней завершено на сегодняшний день.

Ведомство отправило материалы в суд – согласно им, эксперты рекомендуют отправить обвиняемого на лечение в психиатрический стационар.

«Он не может осознавать свои действия и руководить ими», - отметили в СКР края.

Напомним, что в конце сентября прошлого года мужчина неожиданно напал на проходившую мимо 17-летнюю девушку и трижды ударил ее ножом. Пострадавшая оказала активное сопротивление – ей удалось отбиться и дойти до краевой администрации, чтобы обратиться за помощью. Мужчина, в свою очередь, попытался сбежать, для чего спрыгнул с виадука рядом с жд вокзалом. При падении злоумышленник сломал обе ноги, после чего его задержала полиция.

Как позже рассказал сам задержанный, он напал на девушку «потому что хотел крови госслужащего». Вероятнее всего, его выбор был продиктован его заболеванием, равно как и попытка бегства.

Александра Маслова