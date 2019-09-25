Резервные фонды увеличили в Приморье

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края утвердили корректировку регионального бюджета на очередном заседании парламента, сообщает DEITA.RU.

Главным итогом корректировки бюджета стало увеличение резервного фонда администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (на 350 млн рублей), а также резервный фонд администрации Приморского края для финансирования непредвиденных расходов (на 30 млн рублей). Эти средства позволят продолжить работу по ликвидации последствий ливневых дождей в Приморском крае. Прежде всего деньги планируется использовать по двум основным направлениям: на расчистку русел рек и на восстановление муниципальных дорог.



Если говорить об основных параметрах, то доходы бюджета увеличиваются на 1677 миллионов рублей. Расходы сократятся на 319,7 млн рублей. На 1997 млн рублей снизится размер бюджетного дефицита.

Изменения бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2019 год коснулись 3 государственных программ Приморского края, по 2 госпрограммам изменен общий объем программных расходов ("Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", "Безопасный край"), по 1 госпрограмме ("Информационное общество"), произведены внутренние корректировки, не повлиявшие на общий объем расходов программы.

Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, на законопроект представлено заключение Контрольно-счетной палаты Приморского края. Предложенная корректировка краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Приморского края от 2 августа 2005 года «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае».

Дмитрий Санников