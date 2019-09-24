Резервные фонды увеличивают депутаты

Депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам рассмотрели проект закона Приморского края «О внесении изменений в закон Приморского края "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Это уже пятая корректировка краевого бюджета в текущем году. В соответствии с законопроектом планируется увеличение доходов краевого бюджета на 1 677 млн рублей. Увеличение произошло за счет роста налоговых и неналоговых доходов за счет увеличения поступлений по налогу на имущество организаций. Также увеличены безвозмездные поступления за счет субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы бюджета в результате корректировки сократятся на 319,7 млн рублей. Также законопроект предусматривает перемещения бюджетных ассигнований между целевыми статьями программных и непрограммных расходов краевого бюджета.

Что касается расходов, директор департамента финансов Приморского края Наталья Снитко отметила, что корректировка носит точечный характер и касается прежде всего объемов резервных фондов. Увеличены резервный фонд администрации Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 350 млн рублей, а также резервный фонд Администрации Приморского края для финансирования непредвиденных расходов на 30 млн рублей. Эти средства планируется использовать по двум основным направлениям: на расчистку русел рек и на восстановление муниципальных дорог.

Также по департаменту финансов Приморского края сокращены бюджетные ассигнования на 700 000 тыс. рублей в связи с высвобождением 1 млрд рублей, выданного ранее в качестве госгарантии КГУП "Примтеплоэнерго" и увеличением бюджетных ассигнований на 300 000 тыс. рублей на возможное исполнение государственной гарантии планируемой к выдаче акционерному обществу "Приморское автодорожное ремонтное предприятие".



В целом изменения бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2019 год коснулись 3 государственных программ Приморского края, из 20 действующих, по 2 госпрограммам изменен общий объем программных расходов ("Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края", "Безопасный край"), по 1 госпрограмме "Информационное общество", произведены внутренние корректировки, не повлиявшие на общий объем расходов программы.



Расходы краевого бюджета в новой редакции составят 142 774,5 млн рублей. При этом размер дефицита краевого бюджета сокращается на 1 997 млн. рублей и будет равен 17 659, 5 млн рублей. Основные показатели краевого бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов не изменятся.

По итогам заседания председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян подчеркнул, что проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания, которое намечено на 25 сентября 2019 года.Дмитрий Санников