В краевой столице вводится режим чрезвычайной ситуации, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на сайт местной администрации.

Комиссия под руководством Олега Гуменюка заявляет, что режим ЧС будет действовать до устранения всех последствий буйства стихии.

По словам главы города, ливни крайне негативно сказались на инфраструктуре Владивостока. Под водой оказываются дороги, затоплены дома, обрушились некоторые стены. Реки выходят из берегов.

Руководство Примводоканала приняло решение сбрасывать воду из водохранилищ Богатинского и Пионерского Около сотни частных домов возле станции Спутник и Фанзавод затоплены, передает замглавы администрации Владивостока Владимир Черепков. Также, по его словам, размыло дорогу до села Береговое у мыса Песчаный.

Продукты и питьевая вода у местных жителей имеются, но дорогу нужно срочно чинить, говорит Черепков. Если запасов не хватит жителям доставят все необходимое.

Людей из затопленных жилищ переселяют в пункты временного размещения, который располагается в школе №44 по ул. Успенского. Пострадавших готовы принять в любой момент и предоставить горячую еду и воду.

Жителей края просят соблюдать осторожность в связи с ухудшением погодных условий.

Анастасия Туркова