Режим ЧС введен в двух приграничных с Китаем районах Приморья

В Хасанском и Октябрьском районах Приморского края, где разворачивают карантинные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает DEITA.RU по материалам правительства региона.

Еще один изоляционный пункт располагается в Артемовском городском округе. Его организовали на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса. На территории этого муниципалитета режим ЧС еще не ввели.

Карантинные пункты сейчас работают в Пограничном и Октябрьском районах. Оба помещения готовы к приему граждан из КНР.

«Изоляционный пункт организован в местном доме культуры. В нем пока никого нет, но он полностью готов к приему людей. Режим ЧС на территории был введен 2 февраля в 11.00», – отметил глава Октябрьского района Александр Камленок.

В поселке Пограничный изоляционный пункт находится в бывшем здании автобазы. В нем уже находятся три гражданина КНР, имеющие вид на жительство в России.

«Граждане Китая прошли все необходимые обследования, подозрения на инфекцию не обнаружено. Однако, как и положено, пациенты останутся в пункте на время инкубационного периода, длящегося 14 дней. В понедельник, 3 февраля, состоится заседание районной КЧС, на которой будет рассматриваться решение о введении режима ЧС на территории», – заявил глава Пограничного района Олег Александров.

В понедельник, 3 февраля, еще один изоляционный пункт должны открыть в Хасанском районе. В настоящее время в муниципалитете решают все необходимые организационные вопросы. Режим ЧС введен в Хасанском районе 2 февраля в 18.00.

Напомним, поручение о создании специальных изоляционных пунктов для прибывающих в край граждан КНР губернатор Приморья Олег Кожемяко дал на очередном заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 2 февраля.

Как уточнили на заседании в краевом минздраве, в Приморье отработан механизм маршрутизации больных людей, людей с симптомами заболевания, в наличии находятся все средства профилактической защиты.