В Дзержинске и трех ближайших поселках введен режим ЧС после взрыва на заводе «Кристалл», сообщает DEITA.RU. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Нижегородской области.

Так, режим ЧС введен, кроме города Дзержинском, в котором проживают свыше 230 тысяч человек, а также поселках Пыра, Желнино и Лесной Кордон.

Напомним, около полудня в субботу, 1 июня, на оборонном заводе «Кристалл» произошли два мощных взрыва. Административное здание разрушено. На территории предприятия полыхает пожар площадью 100 квадратных метров. Российские СМИ передают о том, что на данный момент информации о погибших нет. Однако уже известно, что 38 человек пострадали, четверо из них в тяжелом состоянии. Кроме того, есть информация о двух людях, которые пропали без вести.

Екатерина Брязгунова