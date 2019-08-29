Накануне пятого Восточного экономического форума в 15 муниципальных образованиях Приморского края введен режим ЧС, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует администрация Приморского края.

Вечером в среду, 28 августа, стало известно, что руководство дальневосточной столицы, несмотря на предстоящий ВЭФ, все-таки приняло решение об объявлении режима ЧС.

Днем в четверг стало известно и об остальных районах. Так, самый мощный удар стихии, по мнению краевых властей, пришелся на пять городов, а именно: Лесозаводск, Партизанск, Находку, Дальнереченск и Уссурийск. Под разгул тропических ливней попали и несколько районов — Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Красноармейский, Партизанский, Дальнереченский, Пожарский, Хасанский и Надеждинский.

Отмечается, что самая непростая ситуация складывается именно во Владивостоке. За два дня здесь выпала практически месячная норма осадков.

Подсчитывая убытки, властям стоит помнить: разгул стихии не закончился. В полдень 29 августа жители краевой столицы начали получать на свои телефоны сообщения о том, что в четверг и в пятницу в крае по-прежнему ожидаются сильные дожди, усиление ветра возможно до 18 метров в секунду. Спасатели настоятельно не рекомендуют приморцам покидать свои населённые пункты.

Екатерина Брязгунова