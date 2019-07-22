В Лазовском районе для приморцев введен режим ЧС, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт краевой Администрации.

В районе начались подтопления после недавних ливней. Губернатор края Олег Кожемяко взял ситуацию на личный контроль, как и ликвидацию последствий. Больше всего дождей пришлось на поселок Преображение в Лазовском районе, где осадков выпало 125 мм, и на село Барабаш Хасанского района, где 113 мм осадков.

Администрация муниципалитета приняла решение о вводе режима ЧС. В поселке Преображение двадцать домов и шестнадцать придомовых территорий подтопило, комиссия определяет ущерб. На месте работают 89 человек и 38 единиц техники.

Дороги восстановлены, движение транспорта к поселку и от него возможно. Работники Примавтодора завершили отсыпание и укрепление подъездов к временному мосту через реку Соколовка. Если прогноз окажется неблагоприятен, к мостам подтянут тяжелую технику.

Сейчас на реках северо-востока края спад воды. Дорожники восстанавливают пострадавшие участки.

Как передают синоптики, дожди будут длиться до 25 июля.

Напомним, что у поселка Преображение было ограничено движение, вода поднималась до критических отметок.

Анастасия Туркова