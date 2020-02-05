Режим ЧС ввели в Артеме, граждане Китая взяты на карантин

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На территории Артема введен режим ЧС. Такое распоряжение отдал глава АГО Александр Авдеев, сообщает ИА DEITA.RU.
По сообщению мэрии, режим решили ввести после того, как в город приехали два гражданина КНР. Оба прилетели в столицу Приморья из Южной Кореи. На границе мужчины прошли медицинскую проверку, которая показала, что коронавируса у них нет.
Тем не менее, китайцев отправили в специальный пункт, который находится в пригороде Артема. Там иностранцы проведут две недели под присмотром медиков. Отмечается, что гражданам Поднебесной будет предоставлено место для сна, медицинская поддержка, охрана полиции и горячее питание.