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Режим самоизоляции продлили в Приморье до 1 июня
Большинство мер осталось прежними
Ограничительные меры из-за коронавируса продлены в Приморье до 1 июня, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство края.
Действие ограничительных мер в Приморье продлено до 31 мая включительно, сообщил Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба 10 мая.
Глава региона подчеркнул, что в связи со сложившейся в Приморье эпидемиологической обстановкой и ежедневым приростом заболевших на всей его территории, снятие послаблений будет преждевременной мерой.
– Эпидемия не работает по сценарию: сняли ограничения, и болезни не стало. Предотвратить распространение инфекции мы сможем там, где приняты меры и ограничения и где они соблюдаются, – заявил глава региона.
Так, до конца мая по-прежнему будут закрыты различные культурные и досуговые заведения: театры, музеи, ночные клубы, игровые комнаты, спортивные заведения и различные досуговые заведения.
Также нельзя будет проводить групповые спортивные и культурные занятия. Запрещено использовать кальяны в заведениях общественного питания.
Будут закрыты точки общественного питания, объекты розничной торговли – за исключением товаров первой необходимости, также салоны красоты и подобные объекты услуг.
В остальном продолжается уже существующий режим самоизоляции.