Режим самоизоляции продляется до 31 мая

Российские регионы продляют противоэпидемические ограничения в связи с распространением коронавируса, которые будут действовать после 11 мая, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в столице с 12 мая начнется первый этап смягчения ограничений для промышленных предприятий и стройки. По его мнению, на стройках и в производственных цехах гораздо проще обеспечить санитарно-эпидемиологический режим.

Кроме того, в столичном общественном транспорте и магазинах надо будет обязательно носить перчатки и маски. Сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях московского метрополитена.

Готовятся к продлению ограничительных мер и в Хабаровском крае. По информации регионального правительства режим самоизоляции намерены продлить до июня. Пока ситуация такова, что в регионе резкого роста заболеваемости нет. Количество заболевших в сутки не увеличивается, но и не уменьшается. Если такая динамика сохранится, то можно будет планировать карантинные мероприятия, и, по согласованию с главным санитарным врачом региона, рассматривать возможность отмены отдельных ограничений.

Несмотря на то, что после 12 мая в Приморском крае будут постепенно отменяться ограничения, связанные с коронавирусом, сейчас все карантинные меры должны соблюдаться неукоснительно, а где-то и усилены.

«Как было озвучено на совещании под руководством Президента в течение недели нам будут даны методические рекомендации о поэтапном снятии ограничений после 12 мая. Но такого не произойдет, что разом мы все ограничения снимем. Многие элементы, такие как масочный, перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции, останутся. Всем нам нужно научиться жить в таких условиях», – заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.



Пока все эти планы регионы озвучивают лишь на уровне программных заявлений. Федеральный нормативный акт – указ президента страны, пока не родился. На вопрос о том, будет ли Владимир Путин подписывать указ о поэтапном выходе из режима самоизоляции, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что до истечения срока действия указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила три этапа выхода страны из режима самоизоляции. Первый этап - снятие ограничений на занятия спортом на улице. Вторым этапом Роспотребнадзор видит снятие запрета на прогулки с семьей и детьми. Под третьим этапом снятия ограничений Роспотребнадзор предусматривает открытие парков и скверов.