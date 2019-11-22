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Резидент СПВ планировал построить парковку, но поставил просто пост

мост, золотой, владивосток

В Петропавловске-Камчатском индивидуальный предприниматель зарегистрировавшийся, как резидент Свободного порта Владивосток был оштрафован прокуратурой края, сообщает DEITA.RU.

Свой бизнес предприниматель организовал в центре города недалеко от центра города. Он взял в аренду участок земли, где планировал построить парковку, но вместо этого установил охранную будку. Автостоянка не нравилась горожанам, и они высказывали свое недовольство городской администрации, которая не могла изменить ситуацию из-за резиденства СПВ.

В итоге предпринимателя проверило надзорное ведомство, и выявила несколько нарушений. Так, оказалось, что предпринимателю выдали разрешение на строительство парковки, которая начала свою деятельность до ввода ее в эксплуатацию. В результате прокуратура оштрафовала резидента СПВ на 20 тысяч рублей, за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию.

Напомним, что компании резиденты СВП имеют приоритетное право на получение земельного участка, где планируют начать бизнес. В итоге некоторые компании стали злоупотреблять этим правом, об этом даже говорил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Юрьев

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