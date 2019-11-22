Новости
Парковка в столице обошлась мажорам на BMW в полмиллиона
22 Ноябрь 2019, 10:30
Власти просят активизироваться компании, восстанавливающие памятники архитектуры
22 Ноябрь 2019, 10:25
Педагоги Арсеньева обсудили травлю детей в школах
22 Ноябрь 2019, 10:22
Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
22 Ноябрь 2019, 10:15
Резидент СПВ планировал построить парковку, но поставил просто пост
22 Ноябрь 2019, 10:00
Жителей Приморья спросили, какие события нужны региону
22 Ноябрь 2019, 09:46
ФНС отменит отчетность в 2021 году
22 Ноябрь 2019, 09:45
Специалистов будущего готовят в приморском технопарке
22 Ноябрь 2019, 09:44
Резидент СПВ планировал построить парковку, но поставил просто пост
В Петропавловске-Камчатском индивидуальный предприниматель зарегистрировавшийся, как резидент Свободного порта Владивосток был оштрафован прокуратурой края, сообщает DEITA.RU.
Свой бизнес предприниматель организовал в центре города недалеко от центра города. Он взял в аренду участок земли, где планировал построить парковку, но вместо этого установил охранную будку. Автостоянка не нравилась горожанам, и они высказывали свое недовольство городской администрации, которая не могла изменить ситуацию из-за резиденства СПВ.
В итоге предпринимателя проверило надзорное ведомство, и выявила несколько нарушений. Так, оказалось, что предпринимателю выдали разрешение на строительство парковки, которая начала свою деятельность до ввода ее в эксплуатацию. В результате прокуратура оштрафовала резидента СПВ на 20 тысяч рублей, за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию.
Напомним, что компании резиденты СВП имеют приоритетное право на получение земельного участка, где планируют начать бизнес. В итоге некоторые компании стали злоупотреблять этим правом, об этом даже говорил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Иван Юрьев