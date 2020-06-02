Резидент Свободного порта делает детей во Владивостоке

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Благодаря клинике репродукции, открытой резидентом СПВ, в Приморье родились 25 детей, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Корпорации развития Дальнего Востока и Минвостокразвития.

Клиника репродукции и генетики была открыта компанией «Эн Джи Си Владивосток» почти год назад. За прошедшие 11 месяцев ее посетили более 2000 пациентов по вопросам эмбриологических исследований и проведения процедуры ЭКО, а также суррогатного материнства. В результате благодаря специалистам клиники на свет появились 25 детей, в том числе 11 от суррогатных матерей.

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока ООО «Эн Джи Си Владивосток» инвестировало в создание клиники 5 миллионов рублей, при этом создано 21 рабочее место. Статус резидента свободного порта Владивосток позволяет предприятию пользоваться налоговыми льготами.

«Налоги на прибыль и на имущество равны 0%, единый социальный налог снижен с 30% до 7,6%. Сэкономленные деньги мы направляем на расширение штата квалифицированных специалистов и покупаем высококлассное медицинское оборудование», - рассказала главный врач клиники Галина Пологойко.

Дмитрий Санников

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