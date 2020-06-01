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Резидент ТОР «Михайловский» почти готов к выпуску свинины

село, свинья, поросенок, сельское хозяйство, частный дом

Предприятие должны запустить до конца года

Свинокомплекс «Ленинский» в Михайловском районе Приморья (ТОР «Михайловский») наконец почти готов к запуску, сообщили ИА DEITA.RU в региональном правительстве. На предприятии уже ведутся пусконаладочные работы, идет проверка ветеринарных требований. Первое поголовье свиней должно поступить сюда уже в августе. Подготовлена кормовая база предприятия – поля засеяны кукурузой и соей, так что в зимний период все животные будут получать необходимое питание.

Свинокомплекс обеспечит жителей района тысячей рабочих мест, а весь регион – охлажденной свининой, заявили интвесторы. Ожидаемые объемы производства – 80 тысяч тонн мяса в год. Компания «Русагро – Приморье» обещает полностью закрыть потребность приморцев в свинине. Ожидается, что на плановую мощность предприятие выйдет в октябре 2021 года.

Всего в «Михайловском» будут работать шесть свинокомплексов, комбикормовое и убойное производства. Жители района относятся к такому масштабному производству настороженно: в Приморье уже был прецедент, когда свинокомплекс в «Михайловском» подарил приморцам не только работу и свинину, но и стойкие запахи отходов свиной жизнедеятельности. В очистные сооружения резидент решил не вкладываться: зачем, если навоз можно сбрасывать в речку?

В лидеры по производству мяса ТОРам тоже пока не удалось выбиться. Основные объемы мясной продукции (да и овощной тоже) поступают от личных подсобных хозяйств. При этом ТОР «Михайловский» развивают уже пятый год.

По мнению экспертов, эти проекты изначально были рассчитаны на рынок АТР. Тем не менее, ситуация с допуском российского мяса на китайский рынок далека от желаемого. Многие товарные позиции закрыты, а перспективные долгосрочные контракты сталкиваются со своеобразным подходом китайской стороны к требованиям для поставляемой продукции.

Олег Кожемяко, посетивший свинокомплекс «Ленинский», высоко оценил готовящееся к запуску предприятие.  А оценят ли его местные жители – время покажет.

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