Резидентам СПВ перестанут давать землю без конкурса

По информации информационного агентства DEITA.RU, соответствующие поправки в закон о свободном порте Владивосток сейчас находятся на рассмотрении кабинета министров.



Правительство изменит механизм предоставления земельных участков резидентам СПВ. Планируется, что их перестанут выдавать без конкурса под представленные бизнесом проекты. Как сообщил источник агентства в министерстве по развитию ДФ, это связано в том числе с определенными махинациями со стороны резидентов и публичной критикой механизма со стороны властей.

Так, на прошлой неделе губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью ТАСС заявил, что даже первые предприниматели Владивостока, когда город носил статус порто-франко (свободный порт – прим.ред.), покупали землю в городе, а не получали ее бесплатно. Нынешний закон о Свободном порте Владивостоке подразумевает другие условия и льготы для резидентов, в том числе налоговые, а также выдачу земли без конкурса и бесплатно.

По словам губернатора, во Владивостоке уже раздали более 180 га земли, которая на рынке стоит более 8 млрд. рублей. Хотя проверки показали, что финансовое обеспечение резидентов оставляет желать лучшего, отметил он.

«Более того, мы когда начали проверять этих резидентов, из них там 85% и денег-то не имеют. У них задача за 300 тыс. рублей в консалтинговой компании купить бизнес-план, зарегистрировать право резидента и потом эту компанию продать. А проблемы нам останутся», - заявил Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья предложил написать отдельный федеральный закон для Владивостока, который позволит при определенных условиях изымать выданные земельные участки в пользу государства. Однако правительство планирует пойти другим путем и внести поправки в закон о свободном порте Владивостоке в части механизма выдачи земельных участков резидентам, переведя его на конкурсную основу.