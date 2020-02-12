Резидентам Свободного порта Владивосток запретили заниматься автостоянками

Как уже сообщало агентство, судя по реестру резидентов СПВ, организация автостоянок – один из самых популярных бизнеса в свободном порту Владивосток. И, очевидно, самых простых. Что ни говори, а предприимчивые дальневосточники умеют делать деньги из воздуха: земельный участок под простенький бизнес-план резидентам дают бесплатно и без конкурса, плюс налоговые льготы на 5 лет - бери и собирай деньги с жителей, страдающих от дефицита парковок в столице ДФО. Агентство подсчитало, что на сегодняшний день в реестре СПВ таким бизнесом занимается почти 10% резидентов: 172 компании.

Не надо быть экспертом, чтобы понять, что это явно не то, ради чего создавался свободный порт Владивосток. Не ускользнула эта нехорошая тенденция и от наблюдательного совета СПВ – благо, есть кому за резидентами наблюдать.

Как сообщили DEITA.RU в Корпорации развития Дальнего Востока, в конце прошлого года, 20.12.2019г., решением наблюдательного совета был утвержден перечень видов деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты СПВ.

Это добыча нефти и природного газа, административная деятельность и сопутствующие услуги (за исключением аренды и лизинга различной техники и деятельности компаний, предоставляющих услуги в сфере туризма), производство подакцизных товаров (за исключением авто и топлива) и деятельность стоянок транспортных средств.

Как говорится, кто успел, тот и съел. Ну не будут же отбирать уже выданные резидентам под стоянки земельные участки, по крайней мере пока. Хотя такие предложения уже звучали. Так, губернатор Приморья Олег Кожемяко недавно заявил, что резиденты СПВ доставляют массу проблем, и предложил принять специальный закон для Владивостока, позволяющий при определенных обстоятельствах изымать земельные участки в пользу государства.