Резидентам ТОР и СПВ отменят налоговые льготы

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«Я верну тебе все, что ты подарил»: компании, работающие в ТОРах и СПВ, заплатят налоги, от которых их освободили, при одном условии. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает DEITA.RU.
Министерство финансов РФ подготовило законопроект и внесло его в Государственную думу, один из вопросов которого касается отмены налоговых льгот для компаний-резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, при некоторых условиях.
А именно, выплачивать налоги, от которых их освободили, обяжут те предприятия, которые расторгнут договора с Корпорацией развития Дальнего Востока, по собственной инициативе. При этом если компания останется работать, то для нее сохранится льготный период налогообложения.
Ранее стало известно, что резидентов, расторгнувших договора с КРДВ, по суду обязывают вернуть средства, затраченные на строительство инфраструктуры, рассчитанной в том числе на их проекты.
В такую ловушку попал металлургический завод, который планировала построить компания «Торэкс» под Хабаровском. Тогда будущие владельцы заключили соглашение о строительстве завода и подведении инфраструктуры, однако со временем они купили соседний завод и решили расторгнуть договор. В свою очередь КРДВ подала иск в арбитражный суд и отсудила у компании сумму, которую потратили на строительство инфраструктуры.
Иван Юрьев