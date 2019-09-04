Минэкономразвития планирует расширить список стран, из которых смогут прийти резиденты для российских офшоров, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя министра финансов Ильи Торосова, интерес к российским специальным административным районам расчет, в связи с этим продолжится расширение правовых основ. Новые законопроекты планируется принять в осеннюю сессию. Они затронут сразу же несколько вопросов: расширение географии для стран участниц, дополнительные налоговые льготы и будут внесены изменения в трудовой кодекс.

«В третий пакет войдёт, прежде всего, расширение географии лимитированных компаний. У нас есть запрос от бизнеса, поэтому смогут зайти компании размещенные, к примеру, на британских островах», - рассказал замминистра Минэкономразвития Илья Торосов.

Также он отметил, что для некоторых компаний будут предоставлены налоговые льготы с нулевой ставкой, если эти предприятия занимаются поставкой автозапчастей или запчастей для речного и морского транспорта. Кроме этого, планируется внести изменения в трудовой кодекс. По ним руководители компаний смогут отдавать команды моряков на другие суда с согласия самих моряков.

Напомним, что на сегодня в специализированную зону на острове Русский вошло только две компании: «Финвижн Холдингс» и «Доналинк». Также предполагалось, что резидентом Русского станет предприятие, принадлежащее стальному олигарху Олегу Дерипаски, однако он местом прописки он выбрал Калининград. Согласно законодательству, резиденты должны будут инвестировать в развитие порядка 50 млн в течение полугода после регистрации.

Иван Крышан