Резидентами офшора на русском смогут стать компании из Британии
Минэкономразвития планирует расширить список стран, из которых смогут прийти резиденты для российских офшоров, сообщает DEITA.RU.
По словам заместителя министра финансов Ильи Торосова, интерес к российским специальным административным районам расчет, в связи с этим продолжится расширение правовых основ. Новые законопроекты планируется принять в осеннюю сессию. Они затронут сразу же несколько вопросов: расширение географии для стран участниц, дополнительные налоговые льготы и будут внесены изменения в трудовой кодекс.
«В третий пакет войдёт, прежде всего, расширение географии лимитированных компаний. У нас есть запрос от бизнеса, поэтому смогут зайти компании размещенные, к примеру, на британских островах», - рассказал замминистра Минэкономразвития Илья Торосов.
Также он отметил, что для некоторых компаний будут предоставлены налоговые льготы с нулевой ставкой, если эти предприятия занимаются поставкой автозапчастей или запчастей для речного и морского транспорта. Кроме этого, планируется внести изменения в трудовой кодекс. По ним руководители компаний смогут отдавать команды моряков на другие суда с согласия самих моряков.
Напомним, что на сегодня в специализированную зону на острове Русский вошло только две компании: «Финвижн Холдингс» и «Доналинк». Также предполагалось, что резидентом Русского станет предприятие, принадлежащее стальному олигарху Олегу Дерипаски, однако он местом прописки он выбрал Калининград. Согласно законодательству, резиденты должны будут инвестировать в развитие порядка 50 млн в течение полугода после регистрации.
Иван Крышан