На сегодняшний день резидентами режима Свободного порта Владивосток на Сахалине стали 37 компаний, работающих в различных отраслях экономики, сообщает DEITA.RU.

Как стало известно, свое производство уже наладила компания «Теплострой», расположившаяся в Корсакове. В середине июля предприятие приступило к выпуску пенополиуретановой скорлупы, предизолированных труб и бетонных изделий. Вся продукция предприятия используется в строительстве коммуникаций и газоснабжения.

В цехах компании работает 12 человек. По словам директора предприятия Ким Ен Кира, благодаря мощностям оборудования компания сможет выйти со своей продукцией на общероссийский рынок.

По состоянию на 1 августа АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключила уже 37 договоров с резидентами СПВ, которые решили осуществлять свою деятельность на Сахалине. Для них созданы условия в нескольких портовых городах, в том числе в Корсакове и Углегорске.

В докладе Владимиру Путину глава региона Валерий Лимаренко отмечал, что экономика Сахалина динамично развивается: рост ВРП – 5,9%, промышленного производства – 6,4%.

По последнему показателю область находится на втором месте среди всех регионов Дальнего Востока и уступает только Якутии.

Иван Юрьев